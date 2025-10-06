Mentana su Francesca Albanese | Sua uscita dallo studio infelice non c' è nessun superpotere che blocca immagini di Gaza

Today.it | 6 ott 2025

Le discussioni non finiscono dopo l'uscita di Francesca Albanese dallo studio di "In Onda", su La7. Proprio il direttore di TgLa7, Enrico Mentana, è tornato sull'episodio commentandolo durante la maratona per le elezioni regionali in Calabria.Cosa ha detto Mentana su Albanese"Al di là del gioco. 🔗 Leggi su Today.it

Francesca Albanese lascia gli studi di La7, la strigliata di Enrico Mentana: "Non lo dica più, è una fesseria" - Enrico Mentana ha parlato dell'uscita di Francesca Albanese dallo studio di In Onda, su La7, attaccando la relatrice per le frasi sulle tv

Gaza, Enrico Mentana replica a Francesca Albanese: "Mai censurate su La7 immagini per ordini esterni". Il video - Durante lo Speciale sulle elezioni Regionali in Calabria Enrico Mentana ha voluto ribattere alle dichiarazioni pronunciate da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori

