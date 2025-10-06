Mensa scolastica | si parte il 13 ottobre termini per le iscrizioni verso la proroga

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Il servizio di mensa scolastica partirà lunedì prossimo (13 ottobre). Lo ha annunciato l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi, Antonio Pisanelli, durante la seduta della commissione consiliare al ramo, presieduta da Luca Tondi, che si è svolta stamattina (lunedì 6. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

