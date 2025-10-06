Memphis Depay corre un grosso rischio e deve temere spiacevoli conseguenze

2025-10-06 20:43:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: 06 ott 2025, 22:43 Ultimi aggiornamenti: 06 ott 2025, 22:43 L’attaccante del Corinthians non ha raggiunto il ritiro dell’Olanda e ha denunciato il furto del suo passaporto. L’Olanda che si è ritrovata oggi in vista delle prossime partite di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 non ha visto presentarsi in ritiro l’attaccante del Corinthians, Memphis Depay. L’ex Manchester United, Barcellona e Atletico Madrid è stato infatti vittima di un furto di passaporto nella giornata di domenica e non ha potuto imbarcarsi sull’aereo che dal Brasile l’avrebbe portato in europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com