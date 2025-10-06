Memory Fornaca – Musti si rilancia
Il pavese vince la tappa della serie al Rally Elba Storico e risale nella classifica generale. Tutto si deciderà ad inizio novembre al Giro dei Monti Savonesi Storico. Il Rallye Elba Storico ha confermato, ancora una volta, la propria fama di gara dura e selettiva. Le condizioni meteo avverse, con pioggia e asfalto viscido, hanno . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Matteo Luise è il nuovo leader del Memory Fornaca dopo il Campagnolo
Memory Fornaca, Valle-Bertoglio in testa
Su RS E OLTRE di Ottobre ... La Grande Corsa 2025 II Memory Nino Fornaca Fotografie del Team Stefano V. Motori con Massimo Varaldo & Stefano Vescera... Vai su Facebook
CHIERI – 2^ Memory Fornaca: Graglia passa al comando dopo il Valli Cuneesi - CHIERI – Con la disputa del Rally Storico Valli Cuneesi va in archivio anche il quinto dei nove round stagionali del Memory Fornaca, il trofeo che organizza l’associazione torinese “Amici di Nino”, ... Riporta obiettivonews.it
Pessione, il Memory Fornaca ha premiato i vincitori 2018 - Una settimana prima del via dell'ottava edizione, il trofeo organizzato dagli "Amici di Nino" ha brillantemente chiuso la settima con la riuscita cerimonia delle premiazioni presso la Terrazza Martini ... Si legge su torinoggi.it