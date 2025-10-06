Meloni | confermata la fiducia al governo

17.50 "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di Centrodestra, confermando Roberto Occhiuto presidente della Regione". E' il commento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla corsa per il governatore in Calabria che vede il Centrodestra in vantaggio di 20 punti. "Un risultato importante a riconoscimento dell'azione del buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it