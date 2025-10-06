Meloni | confermata la fiducia al governo
17.50 "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di Centrodestra, confermando Roberto Occhiuto presidente della Regione". E' il commento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla corsa per il governatore in Calabria che vede il Centrodestra in vantaggio di 20 punti. "Un risultato importante a riconoscimento dell'azione del buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Cisl, Daniela Fumarola confermata segretaria: "Impegnarsi per le fasce deboli, da Meloni importante apertura"
Ha ragione Giorgia Meloni: il successo delle Marche è anzitutto di Acquaroli, che riceve una conferma a furor di popolo. Ma c'è un dato fin qui non valorizzato dagli analisti politici: lo straordinario risultato di Fdi, che supera il dato delle elezioni politiche, totalizz
Fitch alza il rating dell'Italia, Meloni: è conferma del percorso del governo #fitch #19settembre
Giorgia Meloni e governo al massimo storico di consensi: i dati del rapporto - EMG, Giorgia Meloni e il governo registrano consensi record a tre anni dal mandato.
Sondaggi politici 2025/ Fiducia Governo Meloni a +3% in un anno: flop Schlein al 21%, risale Lega di Salvini - Sondaggi politici Tecnè, un anno di ulteriore fiducia per il Governo Meloni (in particolare FdI e Lega): male Schlein che perde terreno, risale M5s