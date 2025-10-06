Meglio consegnare pizze che iniziare Medicina a 25 anni | bufera su docente Uniba

Bufera all’Università di Bari dopo alcune frasi pronunciate da una docente del semestre filtro di Medicina.Secondo quanto riportato dall’Ansa, la professoressa avrebbe affermato che “dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico” e che “se avessi avuto un figlio di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

