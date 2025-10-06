Meghan nel tunnel dove morì Diana | il video delle polemiche

Meghan Markle ha trascorso alcuni giorni a Parigi in occasione delle sfilate. Tra le tante immagini pubblicate sui social, c'è stata una storia che ha fatto infuriare molti follower e ha scatenato tante polemiche. Nel video si vede l'interno dell'auto su cui viaggia Meghan, di sera, fuori dal finestrino si riconosce ponte Alexandre III e la direzione che non lascia dubbi verso il ponte dell'Alma, dove Lady Diana morì in un tragico incidente stradale: a quel punto Meghan si inquadra le scarpe di lusso, appoggiate sul sedile di fronte. Un video giudicato insensibile e inopportuno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

