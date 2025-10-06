Meghan Markle sul ponte dell’Alma dove morì Diana | Irrispettosa
Meghan Markle è una delle esponenti della Famiglia Reale Inglese che è più spesso al centro di polemiche e del chiacchiericcio internazionale. Anche di recente la Duchessa di Sussex ha deciso di riapparire sulle scene del jet set mondiale, prendendo parte alla Paris Fashion Week e, in particolare, al défilé di Balenciaga. Non è stata la sua apparizione al commentatissimo evento di moda a far scaturire numerosissime osservazioni, ma quello che lei stessa ha deciso di pubblicare sul suo canale Instagram ufficiale. Meghan Markle, infatti, ha condiviso un video in macchina, mentre transitava dalla zona dove si trova il ponte dell’Alma, dove ha avuto luogo l’incidente che ha portato la suocera Lady Diana alla morte. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: meghan - markle
A poche ore dalla foto della regina Camilla con Moley, la cagnolina adottata da poco, Meghan Markle ha risposto con un’immagine in giardino con la sua Mia
Re Carlo, Harry e Meghan Markle sempre più distanti: la nuova foto su Instagram
Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla
Alla sua prima Paris Fashion Week, Meghan Markle sfoggia una glass skin radiosa e un’acconciatura low bun sleek, simbolo di eleganza discreta - X Vai su X
Meghan Markle, il padre Thomas intrappolato in casa per il terremoto nelle Filippine. «È bloccato al 19° piano, non riesce a camminare» Vai su Facebook
Meghan Markle sul ponte dell’Alma, dove morì Diana: “Irrispettosa” - Meghan Markle ha preso parte alla Paris Fashion Week durante lo scorso weekend e un video che ha condiviso sui social ha alzato un nuovo polverone ... Scrive dilei.it
Meghan Markle trollata dai fans di Diana per le immagini scattate a Parigi, vicino al ponte dell’Alma - Criticatissima la foto dei piedi di Meghan Markle poggiati sul sedile di un'auto, nei pressi del ponte dell’Alma, dove 28 anni fa morì Lady Diana ... Secondo iodonna.it