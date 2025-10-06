Meghan Markle sul ponte dell’Alma dove morì Diana | Irrispettosa

Meghan Markle è una delle esponenti della Famiglia Reale Inglese che è più spesso al centro di polemiche e del chiacchiericcio internazionale. Anche di recente la Duchessa di Sussex ha deciso di riapparire sulle scene del jet set mondiale, prendendo parte alla Paris Fashion Week e, in particolare, al défilé di Balenciaga. Non è stata la sua apparizione al commentatissimo evento di moda a far scaturire numerosissime osservazioni, ma quello che lei stessa ha deciso di pubblicare sul suo canale Instagram ufficiale. Meghan Markle, infatti, ha condiviso un video in macchina, mentre transitava dalla zona dove si trova il ponte dell’Alma, dove ha avuto luogo l’incidente che ha portato la suocera Lady Diana alla morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

