Nel bene o nel male, Meghan Markle, 44 anni, riesce sempre a far parlare di sé. E la dimostrazione è quanto accaduto lo scorso weekend, con la toccata e fuga della duchessa del Sussex a Parigi per la Settimana della moda. Invitata da Pierpaolo Piccioli alla sfilata che segna il suo debutto in Balenciaga, l’ex attrice di Suits si è guadagnata, senza fatica, i riflettori. Il tutto in una manciata di ore: quelle – ventiquattro circa – che la nuora di re Carlo ha trascorso nella Ville Lumière. Meghan Markle a Parigi: ventiquattr’ore nella Ville Lumière più glam. Nonostante sia rimasta nella capitale francese poco più di un giorno, Meghan Markle ha raccontato sui social tutto ciò che ha fatto, dall’arrivo alla ripartenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Meghan Markle ha trascorso il weekend a Parigi per la sfilata di Balenciata. Tra app per le lingue, patatine e piedi sul sedile, ecco il dietro le quinte