Meghan Markle a Parigi per la moda | che gaffe su Lady Diana

La Duchessa di Sussex sa benissimo come fare un’entrata. Quando Meghan Markle ha deciso di riapparire in Europa dopo l’ultima visita in Germania di due anni fa, ha scelto il palcoscenico di Parigi. Qui ogni anno si svolge la Fashion Week, l’evento più in della moda, e in particolare la sfilata di Balenciaga, dove Pierpaolo Piccioli ha debuttato come direttore creativo nella serata di sabato 4 ottobre. I riflettori però hanno deciso di illuminare non modelle e modelli, ma lei, Meghan. In prima fila, avvolta in un completo bianco Balenciaga con camicia di seta, pantaloni coordinati e una mantella scenografica che gridava “guardatemi tutti”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meghan Markle a Parigi per la moda: che gaffe su Lady Diana

In questa notizia si parla di: meghan - markle

A poche ore dalla foto della regina Camilla con Moley, la cagnolina adottata da poco, Meghan Markle ha risposto con un’immagine in giardino con la sua Mia

Re Carlo, Harry e Meghan Markle sempre più distanti: la nuova foto su Instagram

Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla

Meghan Markle a sorpresa a Parigi, l’arrivo segreto per la sfilata di Balenciaga: ecco perché era lì – VIDEO. Di @ilamauri1 - X Vai su X

Meghan Markle in prima fila alla sfilata @balenciaga a Parigi _ #balenciaga #meghanmarkle #chimagazine Vai su Facebook

Meghan Markle: toccata e fuga a Parigi, tra moda, patatine fritte, app in francese e piedi sul sedile - Tra app per le lingue, patatine e piedi sul sedile, ecco il dietro le quinte ... msn.com scrive

Il debutto a sorpresa di Meghan Markle alla Parigi Fashion Week, elegantissima in total white e cuore italiano - La duchessa di Sussex è apparsa con un completo bianco (pantaloni, camicia e cappa) in occasione della sfilata di Balenciaga per sostenere il suo stilista preferito: Pier Paolo Piccioli al debutto all ... Riporta elle.com