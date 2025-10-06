Meghan a Parigi il video vicino al luogo dell' incidente di Lady Diana scatena la polemica

Meghan Markle nuovamente al centro delle polemiche per un video pubblicato mentre si trovava a Parigi per la Settimana della moda. Tutta presa dal raccontare ai suoi follower le sue giornate, la Duchessa di Sussex ha commesso un'indelicatezza imperdonabile, registrando un video proprio vicino al luogo in cui è morta la Principessa Diana. Sono ore durissime per l'ex attrice. Sui social, infatti, si è scatenata l'ennesima bufera contro di lei. La Markle stava visitando Parigi per l'evento fashion, quando ha avuto la pessima idea di filmare mentre si trovava in limousine. Nel video si intuisce che è sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

