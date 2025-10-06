Medvedev passa il turno a Shanghai | Davidovich Fokina al tappeto
A Shanghai, nel tabellone del Masters 1000, Daniil Medvedev ha incrociato le racchette con Alejandro Davidovich Fokina e ne è uscito vincitore in due set vivaci, con il punteggio di 6-3, 7-6(5). Con questo successo, il russo si qualifica per il turno successivo e dimostra di ritrovare la forma contro un avversario insidioso. Il match in breve. Set 1 (6-3): Medvedev parte con determinazione, rompe il servizio dello spagnolo e controlla con efficacia i propri turni al servizio, imponendo ritmo e solidità.. Set 2 (7-6): Davidovich Fokina reagisce con grinta, rendendo il secondo set equilibrato. Si arriva al tie-break, dove Medvedev chiude con freddezza, guadagnandosi il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
