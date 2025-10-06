Medioriente tutto pronto per i negoziati in Egitto Colpite a Gaza cellule di Hamas
Hamas ha annunciato che la sua delegazione, guidata da Khalil al-Hayya, che dovrebbe partecipare ai negoziati per il rilascio degli ostaggi, è arrivata in Egitto. I negoziati avranno luogo a Sharm El-Sheikh, dove è previsto l'arrivo anche della delegazione israeliana guidata dal ministro degli Affari strategici Ron Dermer, dal capo dello Shin Bet e dal capo del Mossad. Si prevede che anche l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, parteciperanno ai colloqui in Egitto.?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Israele lancia satellite spia per espandere la sorveglianza tutto il Medioriente
Israele lancia satellite spia per espandere la sorveglianza su tutto il Medioriente
Medioriente, si apre un negoziato difficile: sul tavolo restano tutti i nodi più critici - Le condizioni poste da Hamas difficilmente accettabili da Israele: perché la trattativa non s'inceppi occorre che Trump non allenti il suo impegno, che gli arabi pressino Hamas, che l'Europa giochi in ...
Medio Oriente, Trump plaude a Israele e avverte Hamas: 'Si muova in fretta' - La protezione civile di Gaza: 'Attacchi nonostante l'appello di Trump'