Mediobanca Jonella Ligresti fa causa ad Alberto Nagel e chiede oltre 20 milioni di euro
Jonella Ligresti ha citato in giudizio Alberto Nagel e Mediobanca, chiedendo un risarcimento complessivo di oltre 20 milioni di euro. La figlia dell’ex patron di Fondiaria-Sai, Salvatore Ligresti, ha avviato un’azione civile contro l’ex amministratore delegato di Piazzetta Cuccia – da poco uscito dalla banca dopo 15 anni al vertice – e contro l’istituto stesso, chiedendo non solo il ristoro delle perdite patrimoniali, ma anche un risarcimento per il danno morale subito. Secondo quanto riportato da fonti legali, si tratta della prima iniziativa giudiziaria di questo tipo da parte della famiglia Ligresti nei confronti di Nagel e Mediobanca. 🔗 Leggi su Open.online
