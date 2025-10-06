Mediobanca Jonella Ligresti fa causa a Nagel per 20 milioni
(Adnkronos) – Jonella Ligresti fa causa (civile) ad Alberto Nagel e a Mediobanca. Lo apprende l'Adnkronos. La figlia dell'ex patron di Fonsai Salvatore Ligresti batte cassa dopo il recente addio dell'ex amministratore delegato di Piazzetta Cuccia e per la prima volta chiede al top manager e all’istituto di credito il risarcimento del danno morale, oltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mediobanca - jonella
