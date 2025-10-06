Medio Oriente al via le trattative Si spera nella pace
In Egitto, a Sharm el Sheik, i negoziati di pace per Gaza sul piano Trump. Febbrili i colloqui preparatori con Egitto e Qatar. Si discute anche della liberazione di tutti gli ostaggi e della totale smilitarizzazione di Hamas. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: medio - oriente
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra
MEDIO ORIENTE | I falchi del governo Netanyahu minacciano le dimissioni se Hamas continuerà ad esistere 'dopo il rilascio degli ostaggi'. Puntano a continuare gli attacchi su Gaza, ma hanno tutti contro. #ANSA - X Vai su X
Prove di pace in Medio Oriente dopo la svolta di venerdì notte con il sì di Hamas al piano di Trump. Domani riaprono i negoziati in Egitto, molti i punti ancora da chiarire. Intanto a Roma le piazze si riempiono: il corteo per la Palestina ha visto sfilare centinaia di Vai su Facebook
Medio Oriente, la speranza e l’equilibrio fragilissimo della trattativa - Non sono state le nostre piazze né le iniziative diplomatiche di alcuni Paesi europei a imporre uno stop al governo israeliano. Si legge su repubblica.it
Medio Oriente, Antonio Costa (Ue) all'Onu: Soluzione negoziata a due Stati unica via per la pace - (Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 "L’alternativa all’ordine internazionale basato sulle regole è un mondo caotico e violento. Secondo msn.com