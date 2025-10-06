Medio Oriente al via le trattative Si spera nella pace

In Egitto, a Sharm el Sheik, i negoziati di pace per Gaza sul piano Trump. Febbrili i colloqui preparatori con Egitto e Qatar. Si discute anche della liberazione di tutti gli ostaggi e della totale smilitarizzazione di Hamas. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

