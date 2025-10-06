Medico trentino in viaggio verso Gaza con la Freedom Flotilla | Mercoledì saremo in zona rossa

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Corradini, chirurgo di Rovereto di 32 anni, è attualmente a bordo della Conscience, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition, la missione umanitaria che dopo Global Sumud Flotilla sta puntando verso la Striscia con l'obiettivo di provare a rompere l'assedio imposto dallo stato ebraico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: medico - trentino

Chi è Riccardo Corradini, il medico trentino a bordo di una nave della Freedom Flotilla

medico trentino viaggio versoMedico trentino in viaggio verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Mercoledì saremo in zona rossa” - Riccardo Corradini, chirurgo di Rovereto di 32 anni, è attualmente a bordo della Conscience, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition ... Riporta fanpage.it

medico trentino viaggio versoFreedom Flotilla, verso Gaza anche il medico roveretano Riccardo Corradini - Il 32enne trentino su una nave, che trasporta cibo e medicine. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Medico Trentino Viaggio Verso