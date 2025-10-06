Medici novaresi oltre il 36% è vittima di violenza al lavoro | la situazione
A Novara oltre il 36% dei medici novaresi ha riposto, tramite un questionario di una indagine dell'Ordine dei medici di qualche tempo fa, di essere stata vittima di episodi di violenza. La situazione continua a essere attuale. Per questo nei prossimi giorni a Novara si parlerà dell'argomento in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: medici - novaresi
"In bocca alla salute" visita otorinolaringoiatrica ed endoscopi delle alte vie respiratorie effettuata da Medici dell‘équipe di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Borgomanero ha fatto tappa oggi a Briga Novarese #aslnovara #salute #prevenzione #visite #otorin Vai su Facebook
Medici, oltre 500 posti per il concorso nazionale: ecco dove e le procedure - In Italia c’è fame di medici, sono attualmente aperte le domande di partecipazione a concorsi per oltre 500 posti, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Secondo ilmattino.it