Mediaset chiude Tradimento | cosa sostituirà la soap turca?

Jumptheshark.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

le novità nel palinsesto di mediaset: addio a tradimento e possibili sostituzioni. Il mese di novembre si presenta come un periodo di importanti cambiamenti per le reti del gruppo Mediaset, che stanno riorganizzando la propria offerta televisiva sia in prima che in seconda serata. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, emergono conferme sui principali adattamenti in programma, con particolare attenzione alle soap opera turche e ai programmi di intrattenimento. la fine della soap turca Tradimento: numeri e prospettive. Tradimento, la soap turca molto seguita dal pubblico italiano, sta per concludere il proprio ciclo di programmazione su Canale 5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

mediaset chiude tradimento cosa sostituir224 la soap turca

© Jumptheshark.it - Mediaset chiude Tradimento: cosa sostituirà la soap turca?

In questa notizia si parla di: mediaset - chiude

Federica Panicucci dice addio a Mattino 4: Mediaset chiude il programma

Che confusione a Mediaset: un programma chiude per sempre, mentre un altro si allunga!

Mediaset chiude l’amato programma nonostante il boom di ascolti: il motivo dello stop

mediaset chiude tradimento cosaMediaset, chiude Tradimento: da cosa potrebbe essere sostituita la soap turca - Il mese di novembre si preannuncia ricco di scossoni per le reti Mediaset, pronti a rivedere la propria offerta televisiva in prima e seconda serata. Lo riporta msn.com

mediaset chiude tradimento cosaTradimento, anticipazioni puntate del 3 ottobre su Canale 5: Kadriye svela un legame segreto con Tahir Dicleli - Cosa accadrà negli episodi in onda venerdì 3 ottobre su Canale 5? Segnala superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Mediaset Chiude Tradimento Cosa