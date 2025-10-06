Intervenuto a Sky Sport al termine di Napoli-Genoa, il tecnico degli azzurri ha avuto modo di commentare il momento di forma del centrocampista scozzese. Non è un segreto: non è ancora il Mctominay dell’anno scorso, autore di 12 gol cruciali per la vittoria del 4° tricolore azzurro. Le sue prestazioni, infatti, sono state molto al di sotto di quelle a cui ci aveva abituato. Indubbiamente, non è il caso di farne un dramma. I momenti di appannamento sono perfettamente fisiologici e lo scozzese ritornerà ad essere fondamentale per il Napoli. Intanto, però, è arrivato anche il commento di Antonio Conte che ha analizzato il tutto in modo concreto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mctominay sottotono? Arriva la sentenza netta di Conte: l’analisi in diretta