McTominay divide i voti | tra passi avanti e dubbi sul rendimento
Scott McTominay divide la critica dopo la gara del Napoli contro il Genoa. Le . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
TOMORI SU MCTOMINAY DA RIGORE Con il nostro esperto Maurizio Russo analizziamo l'episodio di #MilanNapoli, non sanzionato con il penalty da arbitro e Var. Secondo voi era calcio di rigore?
McTominay divide i voti: tra passi avanti e dubbi sul rendimento - Le principali testate sportive italiane gli assegnano valutazioni diverse, evidenziando pregi e limiti di una prestazione ... Secondo forzazzurri.net
"McTominay non giocava in uno United scarso". Nainggolan fa infuriare Napoli, poi corregge il tiro - "A me McTominay non piace come giocatore: è forte, sì, però non giocava in un Manchester United scarso. Si legge su tuttomercatoweb.com