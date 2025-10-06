McTominay divide i voti | tra passi avanti e dubbi sul rendimento

Forzazzurri.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay divide la critica dopo la gara del Napoli contro il Genoa. Le . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mctominay divide i voti tra passi avanti e dubbi sul rendimento

© Forzazzurri.net - McTominay divide i voti: tra passi avanti e dubbi sul rendimento

In questa notizia si parla di: mctominay - divide

McTominay divide i voti: tra passi avanti e dubbi sul rendimento - Le principali testate sportive italiane gli assegnano valutazioni diverse, evidenziando pregi e limiti di una prestazione ... Secondo forzazzurri.net

"McTominay non giocava in uno United scarso". Nainggolan fa infuriare Napoli, poi corregge il tiro - "A me McTominay non piace come giocatore: è forte, sì, però non giocava in un Manchester United scarso. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Mctominay Divide Voti Passi