McKennie inesauribile | spirito di sacrificio all’ennesima potenza anche se paga di lucidità con la palla tra i piedi Il voto del texano

McKennie inesauribile, la pagella della Gazzetta premia il texano con un 6 dopo la gara contro il Milan, esaltandone l’impegno e il sacrificio. Nonostante il pareggio a reti inviolate contro il Milan, la prestazione di alcuni singoli della Juventus è stata oggetto di attenta analisi da parte della stampa. Weston McKennie, il centrocampista americano tornato titolare in mediana, ha ricevuto una valutazione sufficiente, a testimonianza di una partita giocata con grande intensità e dedizione. La Gazzetta dello Sport, in particolare, ha voluto sottolineare l’impegno profuso dal giocatore, un elemento che lo rende prezioso per il tecnico Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

