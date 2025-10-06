Mbappé esulta per il gol del fratellino Ethan contro il Psg Video

Nel match tra Lille e Psg di Ligue 1, terminato 1-1, era presente allo stadio Kylian Mbappé, che al gol del fratellino Ethan (che gioca per il Lille) è esploso di gioia. Mbappé esulta felice per il gol del fratellino Ethan contro il Psg. Come riportato da Le Parisien: Se il miglior marcatore della storia del Psg era presente allo stadio Pierre-Mauroy, era certamente per assistere alla partita di Ligue 1 del suo ex club ma anche, e soprattutto, alla prestazione del suo fratellino Ethan, entrato in campo all’81esimo. La stella del Real Madrid, che assicura di essere sempre un tifoso del Psg, è esploso di gioia quando all’85esimo suo fratello ha pareggiato la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

