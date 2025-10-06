Inter News 24 Mazzola ripensa al proprio periodo in nerazzurro: le sue dichiarazioni circa le memorie dei tempi in cui solcava il prato di San Siro. Sandro Mazzola, leggenda dell’ Inter, ha rilasciato un’intervista a La Verità in cui ha parlato della futura demolizione di San Siro, uno stadio che ha visto scrivere alcune delle pagine più gloriose nella storia del calcio. Mazzola ha riflettuto sull’importanza che il Meazza ha avuto per lui e per l’ Inter, ma anche sul suo valore per il Milan, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica legata a questo impianto che ha visto trionfi e leggende. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mazzola ricorda San Siro: «Mi sembrava di essere arrivato alla fine del mondo, la maglia nerazzurra…»