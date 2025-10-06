Maxi rissa in strada tra ragazzini | Lanci di bottiglie e tavolini la gente si è barricata in casa
Ferrara, 6 ottobre 2025 – “Ragazzi levatevi! Stanno lanciando le bottiglie ”. E di sottofondo urla di panico, rumore di vetri che si infrangono, tavolini che volano, fioriere ribaltate, una decina di ragazzi (nati tra il 2005 e il 2008) che si prendono a botte tra via Carlo Mayr e piazza Verdi. La movida violenta si è trasferita in questa zona della città. Teatro degli scontri tra minorenni, la parte esterna del bar Vino, eletto a ritrovo di un gruppo di giovanissimi composto sia da italiani che da stranieri. A subire i danni causati dalla rissa anche il locale a fianco: il bar Canapa dove la clientela e il titolare Lorenzo Manes sono stati costretti a rinchiudersi all’interno per evitare di essere colpiti da tavolini e bottiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
