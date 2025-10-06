Maxi rissa in strada tra ragazzini | Lanci di bottiglie e tavolini la gente si è barricata in casa

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara, 6 ottobre 2025 –  “Ragazzi levatevi! Stanno lanciando le bottiglie ”. E di sottofondo urla di panico, rumore di vetri che si infrangono, tavolini che volano, fioriere ribaltate, una decina di ragazzi (nati tra il 2005 e il 2008) che si prendono a botte tra via Carlo Mayr e piazza Verdi. La movida violenta si è trasferita in questa zona della città. Teatro degli scontri tra minorenni, la parte esterna del bar Vino, eletto a ritrovo di un gruppo di giovanissimi composto sia da italiani che da stranieri. A subire i danni causati dalla rissa anche il locale a fianco: il bar Canapa dove la clientela e il titolare Lorenzo Manes sono stati costretti a rinchiudersi all’interno per evitare di essere colpiti da tavolini e bottiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maxi rissa in strada tra ragazzini lanci di bottiglie e tavolini la gente si 232 barricata in casa

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in strada tra ragazzini: “Lanci di bottiglie e tavolini, la gente si è barricata in casa”

In questa notizia si parla di: rissa - strada

Spaccata notturna e rissa per strada, intervengono le forze dell'ordine

Maxi rissa in strada, arriva la polizia: agente preso a bottigliate

Rissa tra due gruppi ultras della Turris: lanciate sedie, sgabelli e tavolini in strada

maxi rissa strada ragazziniMaxi rissa fuori dall’Hulala Club tra buttafuori e clienti a Ostiense: polizia chiude il locale - 50 del 19 settembre, dopo che gli addetti alla sicurezza hanno impedito l'accesso a un gruppo di ragazzi ... Da fanpage.it

maxi rissa strada ragazziniRissa davanti alla discoteca Nice, 18enni investono quattro coetanei e li mandano in ospedale - Una rissa all'alba davanti alla discoteca Nice di Saxa Rubra si è conclusa con quattro giovani feriti e due denunciati ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Rissa Strada Ragazzini