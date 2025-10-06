Maxi rapina a Prati in un negozio di antiquariato | ladri scappano con un bottino da 100mila euro

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladri in azione a Prati, maxi rapina in centro a Roma: si introducono in un negozio di antiquariato e scappano col bottino da 100mila euro composto da borse e gioielli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapina - prati

maxi rapina prati negozioMaxi rapina a Prati in un negozio di antiquariato: ladri scappano con un bottino da 100mila euro - Ladri in azione a Prati, maxi rapina in centro a Roma: si introducono in un negozio di antiquariato e scappano col bottino da 100mila euro composto da ... Lo riporta fanpage.it

Prati, sorpreso a rubare in un negozio si nasconde tra gli scaffali - Questa notte, in via Cola di Rienzo, quartiere Prati, è stato segnalato un furto in un negozio. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Rapina Prati Negozio