I malviventi trovano sempre nuovi modi di agire al fine di raggiungere i loro malevoli obiettivi. Oggi bisogna stare attenti ad internet. La rete, infatti, è il terreno nel quale agiscono, tra gli altri, gli hacker. L'ultimo caso di una possibile truffa su internet riguarda il Bonus cultura, il contributo da 500 euro erogato ai neomaggiorenni da spendere in libri, musica e corsi. Come racconta il Corriere della Sera, non pochi adolescenti in tutta Italia si sono accorti che nel loro “portafoglio elettronico” mancava tale cifra perché già utilizzata. Un errore? Non proprio. Circa 70 giovanissimi hanno denunciato l'anomalia alla polizia postale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maxi-frode per azzerare i bonus cultura per i neo-maggiorenni. Scoperta la truffa da 400mila euro