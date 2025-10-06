Maxi bollette e caro-energia | | Servono regole eque e coerenti
IL CARO-ENERGIA ha dominato il dibattito, dal 1 al 3 ottobre nella cornice di Domus de Maria (Cagliari), della 21esima edizione della Scuola di Alta Formazione ‘Energies&Transition Confartigianato High School’, l’evento annuale organizzato da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia. Una tre giorni intensa che ha riunito esperti, rappresentanti del Governo e del Parlamento, accademici, giornalisti per fare il punto sulla transizione energetica e sulle sfide che pone al sistema produttivo italiano, in particolare alle micro e piccole imprese, oggi tra i soggetti più esposti all’instabilità dei mercati energetici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
