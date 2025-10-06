Mauro critica Chivu sulla gestione della comunicazione | Le cose vanno dette nello spogliatoio L’Inter…

Inter News 24 Mauro analizza l’approccio alla gara della squadra di Chivu: «L’allenatore non deve sbandierare in pubblico i problemi con i giocatori». Nel corso della trasmissione Pressing su Canale 5, l’ex calciatore Massimo Mauro ha espresso il suo parere sulla comunicazione di Cristian Chivu, in particolare riguardo le sue parole sulla sostituzione di Denzel Dumfries durante la vittoria contro la Cremonese. Mauro ha criticato l’approccio del tecnico rumeno, ritenendo che certe situazioni dovrebbero rimanere private: «Non credo sia una buona maniera di comunicare con la squadra. Queste cose vanno dette in spogliatoio, non fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mauro critica Chivu sulla gestione della comunicazione: «Le cose vanno dette nello spogliatoio. L’Inter…»

Dichiarazioni del Sindaco Mauro Armelao sul sistema Vergilius Il dibattito sull’installazione del sistema Vergilius sul ponte translagunare ha acceso numerose polemiche. Alle critiche che parlano di “strumento per fare cassa”, il Sindaco Mauro Armelao rispo Vai su Facebook

Inter, quanti dubbi ci sono dietro alla gestione Chivu? Ecco le parole di un noto giornalista - Inter, sconfitta amara contro la Juventus: vecchi difetti e dubbi sul progetto Chivu L’Inter esce sconfitta da Torino con un rocambolesco 4- Come scrive calcionews24.com

Chivu: "Ci è mancata la gestione degli ultimi dieci minuti. Ajax? Servirà una grande prova" - Cristian Chivu, al termine della gara persa contro la Juventus, ha inquadrato così a Radio Rai 1: "Io mi prendo la prestazione, ovvio che faccia male non aver portato a casa niente - Riporta m.tuttomercatoweb.com