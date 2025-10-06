Maurizio Gasparri ad Arezzo | Vogliamo vincere

"Siamo molto grati alle candidate e ai candidati che scendono in campo con Forza Italia perché la nostra è una sfida per vincere, non solo per essere presenti", ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, oggi ad Arezzo per la campagna elettorale regionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it