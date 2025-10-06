Maurizio Gasparri ad Arezzo | Vogliamo vincere
"Siamo molto grati alle candidate e ai candidati che scendono in campo con Forza Italia perché la nostra è una sfida per vincere, non solo per essere presenti", ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, oggi ad Arezzo per la campagna elettorale regionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: maurizio - gasparri
Maurizio Gasparri, Pensione D’Oro: Ecco Quanto Percepisce Al Mese!
Pensione d’oro di maurizio gasparri: quanto guadagna ogni mese?
Beppe Sala, Maurizio Gasparri azzera la sinistra: "La differenza tra noi e voi"
Maurizio #Gasparri dichiara che lo sciopero è "clamorosamente fallito" con adesioni tra l'1% e il 7%, esprimendo preoccupazione per le violenze e per "una chiara posizione antisemita e anti-israeliana" nelle manifestazioni. Condanna anche la "carneficina a - X Vai su X
Dritto e rovescio. . L'acceso dibattito tra Michele Usuelli (medico Ong) e Maurizio Gasparri (Forza Italia) a #drittoerovescio Vai su Facebook
Ucraina: Gasparri, 'non vogliamo guerre, ma non possiamo assistere inerti' - Anche l'attacco all'Ucraina riprende quello che hanno fatto gli zar, quello che ha fatto Stalin. Come scrive msn.com