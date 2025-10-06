Maurizio Cattelan e l’arte dell’assenza | la provocazione di Marmomac

Alla fiera Marmomac 2025 di Verona, Maurizio Cattelan ha compiuto l’ennesima provocazione, scegliendo di non presentarsi alla cerimonia in cui gli veniva conferito il Best Communicator Award. La provocazione è anch’essa parte della sua arte e del suo personaggio artistico, infatti è intrinseca in quasi tutte le sue opere. Al suo posto però, ha inviato una scultura, una perfetta riproduzione della propria testa, scolpita nel marmo da un robot. A completare l’installazione, un video in timelapse della lavorazione e un audio preregistrato in cui l’artista, con il suo consueto tono ironico, ringrazia per il premio e invita i presenti a rivolgersi direttamente alla scultura se avessero domande. 🔗 Leggi su 361magazine.com

