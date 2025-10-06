Matteo Borsani | A Los Angeles ci penso punto in alto e non mi accontento Quell’X contro Ellison…
Matteo Borsani è il nome nuovo del tiro con l’arco: ha conquistato la medaglia d’oro nel field ai World Games e poi si è fermato al quarto posto ai Mondiali di ricurvo, riuscendo a eliminare due big assoluti come Matteo Nespoli e Brady Ellison prima di perdere la semifinale contro Marcus D’Almeida e il match per la medaglia di bronzo contro Kim Je Deok. Il 22enne lombardo ha un futuro roseo davanti a sé e può fare sognare gli appassionati italiani lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Matteo Borsani è stato ospite dell’ultima puntata di OA Focus, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Prima dei World Games, forse il risultato più bello è stato ai Campionati Italiani indoor di quest’anno, dove ho fatto il mio record personale di 595 su 600, che è un ottimo risultato secondo me. 🔗 Leggi su Oasport.it
