Matteo al GF da ex pugile finisce sul ring contro tutti | Se non vi sto bene nominatemi Ventura lo sgrida

Nella puntata del 6 ottobre, Matteo Azzali racconta le difficoltà riscontrate al GF con il resto dei concorrenti. Simona Ventura interviene subito e lo mette davanti a una scelta: "Prosegui con convinzione, oppure lascia il gioco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: matteo - pugile

Svelato il primo concorrente del Grande Fratello: è il pugile Matteo Azzali

Il pugile Matteo è il primo concorrente del Grande Fratello 2025

Dal ring al Grande Fratello: Matteo Azzali, l’ex pugile che fermò due rapinatori

A pochi giorni dalla chiusura della porta rossa che ha segnato l'inizio del Grande Fratello, arrivano dal web le prime indiscrezioni sul pugile parmense, Matteo Azzali... Vai su Facebook

L’ex pugile Matteo Azzali tra i protagonisti del Grande Fratello 2025 - X Vai su X

CHI È MATTEO AZZALI, CONCORRENTE GRANDE FRATELLO/ Lavoro, età, fidanzata - Matteo Azzali, chi è il concorrente del Grande Fratello: ex pugile, dopo un grave infortunio ha smesso di combattere e cominciato a insegnare ... Da ilsussidiario.net

Chi è Matteo Azzali, il nuovo protagonista del GF? Una mano d'acciaio ed un cuore tenero - Il 47enne di Parma racconta la sua vita fatta di sport, passioni e un episodio di cronaca che lo ha visto protagonista. Lo riporta serial.everyeye.it