Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a ribadire la necessità che la pace torni ad essere l’obiettivo principale della comunità internazionale. Il capo dello Stato lo fa in un messaggio inviato in occasione della XII Conferenza Italia America Latina e Caraibi: “A ottanta anni dalla fondazione delle Nazioni Unite, l’aspirazione universale alla pace deve tornare a essere obiettivo urgente e condiviso dell’intera comunità internazionale. È una responsabilità collettiva dalla quale non possiamo evadere “, dichiara Mattarella. “L’attuale scenario geopolitico – spiega il Capo dello Stato – pone dinanzi a noi sfide sempre più complesse: i mutamenti nei rapporti commerciali globali e il cambiamento climatico; le minacce alla democrazia, al multilateralismo e al sistema internazionale basato sulle regole, ma, soprattutto, una preoccupante tendenza a normalizzare il ricorso alla forza come strumento plausibile di soluzione delle controversie tra gli Stati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella: “Pace torni a essere obiettivo dell’intera comunità internazionale”