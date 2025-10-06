Mattarella a Nauseda | Onore averla qui a Roma amicizia tra Lituania e Italia è davvero profonda – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2025 “Benvenuto signor Presidente, è un onore per la nostra Repubblica italiana averla qui a Roma ed è per me un gran piacere incontrarla qui al Quirinale e desidero ringraziarla molto per lo splendido concerto di ieri qui nella cappella Paolina. La musica del maestro?iurlionis è stata splendidamente eseguita dal nipote del maestro, pianista magistrale e dal quartetto. È stato un bel momento, è stato bello aprire l’anno della cultura lituana in Italia qui al centro del nostro palazzo della Presidenza della Repubblica. È un piacere incontrarla, l’amicizia tra Lituania ed Italia è davvero profonda, la nostra collaborazione si articola in ogni versante e settore, quello culturale è significativo, perchè indica anche una comunanza di sensibilità tra i nostri Paesi e i nostri popoli”. 🔗 Leggi su Open.online
mattarella - nauseda
