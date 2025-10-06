Matt Damon torna ad alimentare la faida con Jimmy Fallon | Ma non eri stato cancellato?
La star, vestita da Frankie Focus, ha fatto irruzione nel corso del monologo di Kimmel tornando ad alimentare la loro esilarante rivalità. Che ci fa un pazzo verde fosforescente alto due metri a fianco di Jimmy Kimmel? Questo è il simpatico travestimento con cui la star Matt Damon ha fatto irruzione nel corso del live show per prendere in giro l'amiconemico, ironizzando sulla sua momentanea sospensione dal piccolo schermo. Damon è intervenuto durante l'episodio del 3 ottobre di Jimmy Kimmel Live! travestito da Frankie Focus, un mostro verde fosforescente diventato il simbolo del divieto di usare i cellulari nelle scuole pubbliche di New York. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
