Massimo Mercati amministratore delegato di Aboca Group premiato per la crescita sostenibile

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Nell’ambito della XX edizione del Convegno Nazionale delle Aziende Familiari organizzato da AIDAF a Torino, Massimo Mercati, Amministratore Delegato di Aboca Group, ha ricevuto la prestigiosa Menzione per il Miglior Percorso di Crescita Sostenibile in partnership con FSI. Il riconoscimento premia la coerenza e la visione con cui l’azienda di Sansepolcro ha trasformato la sostenibilità in un modello d’impresa virtuoso, generando valore per persone, comunità e ambiente. La cerimonia di premiazione, svoltasi venerdì 3 ottobre presso la Reggia di Venaria di Torino, ha visto Aboca distinguersi tra oltre 300 imprese familiari rappresentate dall’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

massimo mercati amministratore delegato di aboca group premiato per la crescita sostenibile

© Lanazione.it - Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca Group, premiato per la crescita sostenibile

In questa notizia si parla di: massimo - mercati

Rendimento dei titoli trentennali Usa al 5% e oro al massimo storico: cresce la tensione sui mercati globali

massimo mercati amministratore delegatoMassimo Mercati, amministratore delegato di Aboca Group, premiato per la crescita sostenibile - “Questo riconoscimento rappresenta per noi non solo un grande onore, ma soprattutto la conferma che la strada intrapresa è quella giusta” ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Massimo Mercati Amministratore Delegato