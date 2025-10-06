Massimo Mercati amministratore delegato di Aboca Group premiato per la crescita sostenibile
Arezzo, 6 ottobre 2025 – Nell’ambito della XX edizione del Convegno Nazionale delle Aziende Familiari organizzato da AIDAF a Torino, Massimo Mercati, Amministratore Delegato di Aboca Group, ha ricevuto la prestigiosa Menzione per il Miglior Percorso di Crescita Sostenibile in partnership con FSI. Il riconoscimento premia la coerenza e la visione con cui l’azienda di Sansepolcro ha trasformato la sostenibilità in un modello d’impresa virtuoso, generando valore per persone, comunità e ambiente. La cerimonia di premiazione, svoltasi venerdì 3 ottobre presso la Reggia di Venaria di Torino, ha visto Aboca distinguersi tra oltre 300 imprese familiari rappresentate dall’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: massimo - mercati
Rendimento dei titoli trentennali Usa al 5% e oro al massimo storico: cresce la tensione sui mercati globali
Perché l’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico? Tre fattori hanno spinto i mercati verso l’ennesimo rialzo: - Possibili dazi fino al 39% sui lingotti importati dalla Svizzera, annunciati da Trump. - Geopolitica sempre più tesa tra USA, Russia e Cina. - Segnali Vai su Facebook
Questa sera alla 1ª edizione del Policy & Business Forum di Urania “Mercati, investimenti, sviluppo e concorrenza”. Abbiamo discusso delle nuove misure che rafforzano il Made in Italy e dell’approccio finalmente strutturale garantito dal DDL Concorrenza. - X Vai su X
Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca Group, premiato per la crescita sostenibile - “Questo riconoscimento rappresenta per noi non solo un grande onore, ma soprattutto la conferma che la strada intrapresa è quella giusta” ... Si legge su msn.com