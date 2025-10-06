Arezzo, 6 ottobre 2025 – Nell’ambito della XX edizione del Convegno Nazionale delle Aziende Familiari organizzato da AIDAF a Torino, Massimo Mercati, Amministratore Delegato di Aboca Group, ha ricevuto la prestigiosa Menzione per il Miglior Percorso di Crescita Sostenibile in partnership con FSI. Il riconoscimento premia la coerenza e la visione con cui l’azienda di Sansepolcro ha trasformato la sostenibilità in un modello d’impresa virtuoso, generando valore per persone, comunità e ambiente. La cerimonia di premiazione, svoltasi venerdì 3 ottobre presso la Reggia di Venaria di Torino, ha visto Aboca distinguersi tra oltre 300 imprese familiari rappresentate dall’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca Group, premiato per la crescita sostenibile