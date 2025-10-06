massimo boffa mémories

Milanotoday.it | 6 ott 2025

MASSIMO BOFFA - Mémoires Galleria Vik Milano A cura di Alessandro Riva Milano — La Galleria Vik Milano presenta Mémoires, la nuova personale di Massimo Boffa, a cura di Alessandro Riva, dal 16 ottobre al 16 novembre 2025. La mostra raccoglie una ventina di opere recenti, tutte di piccolo e medio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

