Massacrato con una mazza da baseball fuori dalla discoteca | gravissimo un 17enne

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pestaggio brutale nella notte davanti a una discoteca di Montesarchio, in provincia di Benevento. Le violenze sono scattate tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, al culmine di un litigio scoppiato tra due gruppi di giovani, per motivi ancora da chiarire. Due feriti, un 17enne in coma: spedizione. 🔗 Leggi su Today.it

