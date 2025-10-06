C’è qualcosa di profondamente italiano nella nuova Maserati GranTurismo Trofeo: un equilibrio quasi poetico tra eleganza e brutalità, tra estetica e tecnica. È la rinascita di un nome che, per più di quindici anni, ha rappresentato la gran turismo per eccellenza: una vettura capace di unire prestazioni da supercar e comfort da coupé di rappresentanza. E la parola “Supercar” non viene usata a sproposito, anzi. Nel suo bellissimo “abito da sera” calza alla perfezione, poiché il DNA di questo prodotto italico è tutt’altro che abbottonato e gentile. O per lo meno, lo sa essere, quando glielo si chiede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Maserati GranTurismo Trofeo: con 550 CV la bellezza diventa potenza