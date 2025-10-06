Maserati GranTurismo Trofeo | con 550 CV la bellezza diventa potenza
C’è qualcosa di profondamente italiano nella nuova Maserati GranTurismo Trofeo: un equilibrio quasi poetico tra eleganza e brutalità, tra estetica e tecnica. È la rinascita di un nome che, per più di quindici anni, ha rappresentato la gran turismo per eccellenza: una vettura capace di unire prestazioni da supercar e comfort da coupé di rappresentanza. E la parola “Supercar” non viene usata a sproposito, anzi. Nel suo bellissimo “abito da sera” calza alla perfezione, poiché il DNA di questo prodotto italico è tutt’altro che abbottonato e gentile. O per lo meno, lo sa essere, quando glielo si chiede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: maserati - granturismo
Maserati Granturismo Trofeo: la gallery dell'elegante GT italiana da 550 CV - La nuova GranTurismo Trofeo coinvolge alla guida con i suoi 550 CV scaturiti dal sei cilindri Nettuno. Da ilgiornale.it
Maserati Granturismo Trofeo: brivido italiano con 550 CV, il video in pillole - La GT italiana per eccellenza si rinnova, con un V6 al posto del celebre V8 e tanta voglia di far divertire in una strada tutta curve. Riporta ilgiornale.it