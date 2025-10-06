Maserati e Acqua di Parma un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane
(Adnkronos) – Dopo Milano, ha fatto tappa a Roma la presentazione della collezione speciale Acqua di Parma x Maserati e di un esclusivo Kit dedicato ai viaggi in auto, custodito nella inconfondibile cappelliera Acqua di Parma e prodotto in soli cento esemplari. Sarà disponibile esclusivamente nelle boutique del marchio a Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: maserati - acqua
Maserati e Acqua di Parma celebrano arte italiana di viaggiare con stile
Dopo l’esordio a Milano, Maserati e Acqua di Parma presentano a Roma la loro collezione congiunta. Ne abbiamo parlato con Giovanni Perosino, CMO del brand. #motor1 Vai su Facebook
Maserati e Acqua di Parma insieme a Roma per celebrare l’arte italiana di viaggiare con stile - X Vai su X
Maserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane - All'Anantara Palazzo Naiadi di Roma i due brand insieme per celebrare l’arte di viaggiare con stile ... adnkronos.com scrive
Maserati e Acqua di Parma, a Roma con l'iconico kit da viaggio - Dopo il debutto milanese, l'evento che unisce lo stile di Maserati alle fragranze di Acqua di Parma è approdato anche nella Capitale. Come scrive ansa.it