Maserati e Acqua di Parma un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo Milano, ha fatto tappa a Roma la presentazione della collezione speciale Acqua di Parma x Maserati e di un esclusivo Kit dedicato ai viaggi in auto, custodito nella inconfondibile cappelliera Acqua di Parma e prodotto in soli cento esemplari. Sarà disponibile esclusivamente nelle boutique del marchio a Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maserati - acqua

Maserati e Acqua di Parma celebrano arte italiana di viaggiare con stile

maserati acqua parma kitMaserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane - All'Anantara Palazzo Naiadi di Roma i due brand insieme per celebrare l’arte di viaggiare con stile ... adnkronos.com scrive

maserati acqua parma kitMaserati e Acqua di Parma, a Roma con l'iconico kit da viaggio - Dopo il debutto milanese, l'evento che unisce lo stile di Maserati alle fragranze di Acqua di Parma è approdato anche nella Capitale. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maserati Acqua Parma Kit