Mascherine e fondi Covid azienda dovrà restituire 245mila euro

Castelfiorentino (Firenze), 6 ottobre 2025 – La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha condannato la società Antonelli Firenze Srl, ex Gossip Srl, e la sua legale rappresentante Enrica Antonelli - difese dall’avvocato Fausto Falorni del Foro di Firenze - a risarcire 244.981,44 euro a favore di Invitalia Spa (Ministero dell’Economia e delle Finanze), somma ritenuta “indebitamente percepita” come contributo a fondo perduto durante l’emergenza pandemica. La sentenza, depositata lo scorso 2 ottobre, riguarda i fondi previsti dall’articolo 5 del decreto-legge “Cura Italia” del 2020, che finanziava con contributi fino al 100% le imprese capaci di avviare, entro 15 giorni dall’ammissione, la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mascherine e fondi Covid, azienda dovrà restituire 245mila euro

