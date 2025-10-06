I l Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte fondamentali sulla tolleranza immunitaria periferica. I tre scienziati hanno rivelato i meccanismi molecolari attraverso i quali il sistema immunitario distingue le cellule proprie da quelle estranee, evitando di attaccare i tessuti sani dell’organismo. Si tratta di un equilibrio delicato e sofisticato e le loro ricerche hanno svelato come questo venga mantenuto anche dopo lo sviluppo iniziale del sistema immunitario, attraverso meccanismi attivi di soppressione che operano continuamente nei tessuti periferici del corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi ricevono il premio per aver identificato le cellule T regolatorie e il gene FOXP3. Nuove prospettive per malattie autoimmuni e cancro