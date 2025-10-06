Mary E Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi chi sono i vincitori del Nobel per la Medicina 2025

Assegnato il premio Nobel per la Medicina 2025. Il Karolinska Institutet ha deciso di premiare Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per i loro studi sul sistema immunitario, in particolare sulla sua capacità di non attaccare i tessuti dell’organismo e di reagire alle infezioni. Ricerche con cui si è scoperto non solo per quale motivo non tutti i soggetti sviluppano gravi patologie autoimmuni, ma anche nuove terapie per combattere il cancro. Ecco chi sono i tre scienziati e i dettagli sulla loro ricerca premiata con l’ambito riconoscimento. Chi sono Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi, vincitori del Nobel per la Medicina 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, chi sono i vincitori del Nobel per la Medicina 2025

