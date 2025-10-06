Martins Sesks domina il Rally Aukštaitija

Il talento di Sesks brilla a Zarasai, ma il titolo lituano va a Rokas Steponavi?ius. Vittoria di Irmantas Buivydas nel Rally4 Trophy. Sui veloci sterrati del Rally Aukštaitija, disputato nei dintorni di Zarasai, in Lituania, Martins Sesks ha imposto la sua legge con una prova di forza e superiorità netta. Il pilota lettone, in coppia . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

