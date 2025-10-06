Martin Scorsese voleva diventare prete ma fu cacciato dal seminario | Mi ero comportato male

Quando era un ragazzo, Martin Scorsese pensò di voler prendere i voti ma a causa di una marachella fu allontanato dal seminario e scelse l'amore, la vita e il cinema. A raccontarlo è una miniserie intitolata Mr. Scorsese e diretta da Rebecca Miller. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Martin Scorsese voleva diventare prete, ma fu cacciato dal seminario: "Mi ero comportato male"

L'idea del sacerdozio, dedicarsi agli altri, in realtà, è proprio questo. Capii che non era il posto giusto per me e cercai di restare, ma chiamarono mio padre e gli dissero: 'Lo porti via da qui'. Perché mi comportavo male". Martin Scorsese non ha mai nascosto il s

