Martin Scorsese | Da bambino volevo diventare prete ma poi qualcosa è andato storto

(Adnkronos) – Martin Scorsese, uno dei registi più iconici del cinema mondiale, ha rivelato un lato inedito della sua giovinezza: da ragazzo sognava di diventare sacerdote, "ma poi qualcosa è andato storto". Un sogno sfumato tra tentazioni adolescenziali e una crescente consapevolezza della complessità della vita. La sorprendente confessione arriva nella nuova docuserie "Mr. Scorsese".

In questa notizia si parla di: martin - scorsese

L'idea del sacerdozio, dedicarsi agli altri, in realtà, è proprio questo. Capii che non era il posto giusto per me e cercai di restare, ma chiamarono mio padre e gli dissero: 'Lo porti via da qui'. Perché mi comportavo male". Martin Scorsese non ha mai nascosto il s

