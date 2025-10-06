Martin Scorsese | Da bambino volevo diventare prete ma poi qualcosa è andato storto

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Martin Scorsese, uno dei registi più iconici del cinema mondiale, ha rivelato un lato inedito della sua giovinezza: da ragazzo sognava di diventare sacerdote, “ma poi qualcosa è andato storto”. Un sogno sfumato tra tentazioni adolescenziali e una crescente consapevolezza della complessità della vita. La sorprendente confessione arriva nella nuova docuserie “Mr. Scorsese”, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

martin scorsese da bambino volevo diventare prete ma poi qualcosa 232 andato storto

© Ildifforme.it - Martin Scorsese: “Da bambino volevo diventare prete, ma poi qualcosa è andato storto”

In questa notizia si parla di: martin - scorsese

Martin scorsese e il suo successo con la commedia di apple tv che fa storia

Martin scorsese: capolavoro o flop del 1999?

Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard: prima volta agli Emmy 2025 (e la reazione esilarante di Scorsese)

martin scorsese bambino volevoMartin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence - Si intitolerà ‘What Happens at Night’ e sarà l’adattamento di un romanzo di Peter Cameron. Secondo rollingstone.it

Apple, Martin Scorsese e Dicaprio insieme per un nuovo film - 0 Il regista Martin Scorsese è impegnato su un nuovo film e per il nuovo progetto ha scelto Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Lo riporta macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Martin Scorsese Bambino Volevo