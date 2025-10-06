Bologna, 6 ottobre 2025 – Può succedere di sbagliare, ma nel mondo del motociclismo vige ancora una sorta di guerra mediatica tra i tifosi di opposte tifoserie. Si parla di Marc Marquez e Valentino Rossi, due che spostano migliaia di seguaci in giro per le piste di tutto il mondo ma soprattutto sui social. Ovviamente, stavolta il bersaglio è stato Marco Bezzecchi, colpevole di aver fatto cadere Marc a Mandalika con annesso infortunio alla clavicola. Staccata azzardata, nel tentativo di recuperare in fretta, e patatrac combinato. Marquez ha avuto la peggio e una ulteriore tac stabilirà con precisione l’entità del suo infortunio in vista dei prossimi gp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marquez spegne le polemiche su Bezzecchi che lo ha travolto: “Nessun rancore”