Marquez salterà i GP di Australia e Malesia | L' obiettivo è tornare prima della fine della stagione

Il nove volte campione del mondo si è infortunato durante la gara in Indonesia e ha optato per una terapia conservativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez salterà i GP di Australia e Malesia: "L'obiettivo è tornare prima della fine della stagione"

É Alex Marquez a trionfare nel Gran Premio di Catalunya di MotoGP. Marc Marquez si arrende alla superiorità del fratello e si accontenta del secondo posto. Completa il podio Enea Bastianini. ? Giulia Pea Vai su Facebook

MotoGP, Marc Marquez non sarà operato, ma salterà i GP di Australia e Malesia - MotoGP: Gli esami a Madrid hanno evidenziato una frattura alla base del processo coracoideo e una lesione ai legamenti della spalla destra. Secondo gpone.com

MotoGP | Caduta Indonesia: Marc Marquez salterà Australia e Malesia - Marc Marquez si è sottoposto ad esami (TAC) presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid. Da motograndprix.motorionline.com