Marquez salterà i GP di Australia e Malesia | L' obiettivo è tornare prima della fine della stagione

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nove volte campione del mondo si è infortunato durante la gara in Indonesia e ha optato per una terapia conservativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez salterà i GP di Australia e Malesia: "L'obiettivo è tornare prima della fine della stagione"

marquez salter224 gp australiaMotoGP, Marc Marquez non sarà operato, ma salterà i GP di Australia e Malesia - MotoGP: Gli esami a Madrid hanno evidenziato una frattura alla base del processo coracoideo e una lesione ai legamenti della spalla destra. Secondo gpone.com

marquez salter224 gp australiaMotoGP | Caduta Indonesia: Marc Marquez salterà Australia e Malesia - Marc Marquez si è sottoposto ad esami (TAC) presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid. Da motograndprix.motorionline.com

