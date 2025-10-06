mario occhiuto commenta il successo elettorale del fratello roberto

Mario Occhiuto celebra la vittoria del fratello Roberto: “Un successo storico che premia il fare e la fiducia”. Mario Occhiuto, noto architetto e già sindaco di Cosenza, ha affidato ai social il suo commento sul risultato delle recenti elezioni regionali, che hanno visto la riconferma del presidente uscente Roberto Occhiuto. Un risultato definito “storico” da Mario, che sottolinea come sia la prima volta che in Calabria un governatore venga confermato al termine del mandato. “Un successo netto, costruito con il lavoro e con la fiducia”. “È un successo netto, con circa 20 punti di distacco,” scrive Mario Occhiuto, evidenziando il valore di una vittoria costruita “con il lavoro e con la fiducia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

